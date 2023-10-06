Yalı Çapkını CANLI İZLE! 5 Ekim Yalı Çapkını 40.bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını full izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 38.bölüm canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Nükhet ve Kaya'nın gelişi yalıda hem rekabeti hem de tartışmaları artırır. Nükhet, Halis'e beklenmedik bir açıklama yaparken; Ferit de Nükhet ve Kaya'dan kurtulmak için çareyi Kazım'da arar. Seyran ise ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Yalıda Nükhet kontrolü kolaylıkla ele almış gibidir. Tüm olanların ardından Orhan; yepyeni bir arayışa girer. İfakat, Seyran'la ilgili planını uygulamaya koyar. Akşam Kazım'ın yemeğe gelişi ise gerginliği daha da tırmandırırken, Ferit'le Kaya arasındaki sular durulmaz. İkili arasındaki gerilim beklenmedik bir gelişmeye sebep olur.

Yalı Çapkını canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını dizisinin 40.bölümü saat 20.00'da Star Tv kanalında canlı olarak yayınlanmaktadır.