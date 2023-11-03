Yalı Çapkını CANLI İZLE! 3 Kasım Yalı Çapkını 43. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını full izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 43.bölüm canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Pelin'in bebek sürprizi Ferit'i allak bullak eder ve kafası çok karışır. Kazım ise duyduklarından sonra küplere binmiştir ve Sultan'la hesaplaşmak için onun yalıya getirilmesini ister. Ferit de İfakat'ten Sultan'ı yalıya getirmesini ister. Tüm bu olanlarla baş edemeyen Ferit, Abidin'i de alıp kendini dışarı atar. Gece beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Seyran'a da en büyük destek Gülgün'den gelir. Sultan'ın yaptıklarını öğrenen Halis Ağa da bunun hesabını İfakat'ten sorar. Sultan ile birebir hesaplaşan Kazım, duyduklarından sonra konuyu kapamaya karar verir. Bu esnada Kaya ile Suna beraber bir gün geçirir. Ferit, baba olacağı haberini sindirmeye çalışırken, Pelin'in kafasında yeni planlar vardır.

Yalı Çapkını canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını dizisinin 43. bölümü saat 20.00'da Star Tv kanalında canlı olarak yayınlanmaktadır.