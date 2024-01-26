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Yalı Çapkını CANLI İZLE! 26 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE!

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Yalı Çapkını yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını dizisinin son bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Kullanıcılar tarafından Yalı Çapkını 55. bölümü merak konusu oldu. İşte, Yalı Çapkını 55.bölüm FULL İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını full izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 52.bölüm canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran ve Gülgün, Latif Bey'e dair öğrendikleri gerçeklerin şokunu yaşarken, nasıl bir hamle yapacaklarına karar vermeye çalışırlar. Kendi ayakları üzerinde durmak için bir yerden başlamak isteyen Seyran kolları sıvar. Fakat bu mücadelesini önemsiz gören Gülgün ile karşı karşıya gelir. Yeni bir başlangıç yaparak kendi markasını yaratmak isteyen Ferit, Nevra'yı ikna etmek çabalamayı sürdürürken, Ferit'ten yeterince sevgi ve ilgi göremediğini düşünen Pelin bu duruma isyan eder. Tüm bu yaşananlara en yakından şahit olmak Seyran için hiç kolay olmaz. Latif Bey ile yüzleşen Seyran, onunla bir pazarlık yapmak istediğini söyler. Kazım'a büyük bir bedel ödetmeye karar veren Orhan, tehlikeli ve acımasız bir plan hazırlar. Durumu öğrenen Ferit, Kazım'ı kurtarmak için büyük bir mücadele içine girerken, Kazım ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.

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YALI ÇAPKINI 55. BÖLÜM CANLI İZLE!

Yalı Çapkını canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını dizisinin 55. bölümü saat 20.00'da Star Tv kanalında canlı olarak yayınlanmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu Yalı Çapkını Star Tv Haberler

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