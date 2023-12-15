Yalı Çapkını CANLI İZLE! 15 Aralık Yalı Çapkını 50. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını yeni bölüm izle! Yalı Çapkını full izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 50.bölüm canlı izleme linki!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Kazım, sokağa atılışının ardından yaşadığı şaşkınlık ve hezimetin etkisiyle geçmişe gider ve Hattuç'la yıllar sonra bir hesaplaşmaya girer. Seyran ise yeni bir dünyanın kapısını aralar. İfakat'i ayağa kaldıran konuşma beklemediği birinden gelirken, Orhan'ı Dicle'nin evinde yakalamak Gülgün için son nokta olur ve verdiği karar herkesi şaşırtır. Suna ise Kaya ile evliliğinin doğru bir şekilde gitmesi için elinde geleni yapacaktır. Esme ile ilgili bir gelişme Seyran ve Suna'yı bir araya getirirken ikili arasındaki gerginlik sözlere dökülür.

Yalı Çapkını canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını dizisinin 50. bölümü saat 20.00'da Star Tv kanalında canlı olarak yayınlanmaktadır.