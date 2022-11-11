STAR TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını dizisinde çalan şarkı merak konusu oldu. Kullanıcılar, dizide yer alan şarkıyı araştırmakta. Yalı Çapkını dizisinde çalan Cem Adrian şarkısı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını çalan şarkı nedir? Yalı Çapkını son bölümde çalan şarkılar ne? Cem Adrian Keskin sözleri nedir? İşte detaylar...

Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde çalan şarkı merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizide çalan şarkıyı araştırmakta. Yalı Çapkını dizide çalan Cem Adrian şarkısı izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını çalan şarkı nedir? Yalı Çapkını son bölümde çalan şarkılar ne? Cem Adrian Keskin sözleri nedir?Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI ÇALAN ŞARKI NE?

Yalı Çapkını dizisinde çalan şarkı merak konusu oldu. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde Cem Adrian'ın Keskin adlı şarkısı çaldı.

CEM ADRİAN KESKİN SÖZLERİ NEDİR?

Bir savaşın sonundaki o yıkık dökük bi yerdeyim...

Yoruldum...

Esir kalbim kimse bilmiyor...

Bir katilin elindeyim...

Yenildim...

Bi yangındı bir ben yandım..

Bile bile kandım...

Çarpıyor

Göğsüme bir yalnızlık şarkısı

İçimi çiziyor keskin!

Susmuyor geceyi tam ortasında vurup yine ah

Kalbime batıyor keskin!