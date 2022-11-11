Yalı Çapkını bu akşam yayın akışında göremeyen izleyiciler, Yalı Çapkını neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Yalı Çapkını bugün yok mu, neden yok? Yalı Çapkını bugün var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Yalı Çapkını dizisini göremeyen kullanıcılar yayın akışında programın neden yer almadığını araştırmaya başladı. Yalı Çapkını dizisinin neden yayın akışında yer almadığı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını bugün yok mu, neden yok? Yalı Çapkını bugün var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI BUGÜN YOK MU?

Star Tv'de Yalı Çapkını dizisi yerine Toprak ile Fidan dizisini gören izleyiciler, dizinin neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Yalı Çapkını dizisi Toprak ile Fidan dizisinin bitmesinin ardından yayınlanacaktır.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.