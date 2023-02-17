Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Yalı Çapkını 21.bölüm ne zaman? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Star Tv'nin yayın akışında Yalı Çapkını dizisini göremeyen kullanıcılar, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.

YALI ÇAPKINI BUGÜN VAR MI?

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Star Tv'de bugün Miraç Kandili sebebiyle Miraç özel programı yayınlanacaktır.