Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği izleyicilerin merak konusu oldu. Arama motorlarında ise Yalı Çapkını neden yok? 20 Ekim Yalı Çapkını yeni bölüm neden yayınlanmadı? soruları yer aldı.

Yalı Çapkını bugün neden yok? 20 Ekim Yalı Çapkını yeni bölüm neden yayınlanmadı?

Sevilen diziler arasında yer alan Yalı Çapkını'nın ekranlarda yer almamasının üzerine seyirciler neden yok? sorusunun yanıtını araştırdı. Peki, Yalı Çapkını neden yok? 20 Ekim Yalı Çapkını yeni bölüm neden yayınlanmadı?

YALI ÇAPKINI NEDEN YOK?

Türkiye'de ilan edilen milli yas nedeniyle çoğu diziler yeni bölümünü ekranlara getirmedi. Star TV'de bu akşam dizinin yayınlanmayacağını şöyle duyurdu:

"Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılar nedeniyle ilan edilen milli yas kapsamında, bu akşam Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünü yayınlamama kararı aldık. Haftaya görüşmek üzere…"

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.