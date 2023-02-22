Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Yalı Çapkını dizisinin 21.bölümün yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 21.bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Meydana gelen deprem sonrasında dizilere ara verilmişti. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlacağı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 21.bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.

YALI ÇAPKINI BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Star Tv'nin yeni dizisi Yalı Çapkını, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Yalı Çapkını'nın yeni bölümü 24 Şubat Cuma günü yayınlanacaktır.