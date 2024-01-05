Yalı Çapkını bu hafta var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yalı Çapkını bu akşam var mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak sorgulatılıyor. Peki, Yalı Çapkını bu hafta var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

YALI ÇAPKINI BU HAFTA VAR MI?

Yalı Çapkını dizisinin bu hafta yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Ancak, merakla beklediğiniz dizi, her zamanki yayın saatinde tekrar bölümü ile ekranlara gelecektir. Dizi, yılbaşı tatili nedeniyle bir haftalık ara vermiştir. Cuma günleri yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü, 12 Ocak 2024 tarihinde ekranlara gelecektir.

STAR TV 5 OCAK YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:00 Güzel Köylü

18.15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını