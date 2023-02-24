Yalı Çapkını bu hafta var mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Büyük izleyici kitlesine hakim olan dizinin yeni bölümü hakkında merak edilenler Yalı Çapkını bu hafta var mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? soruları ile aratılıyor.