Yalı Çapkını bu hafta var mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
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Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Büyük izleyici kitlesine hakim olan dizinin yeni bölümü hakkında merak edilenler Yalı Çapkını bu hafta var mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? soruları ile aratılıyor.
Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından televizyon kanalları yayınlara ara vermişti. İzleyiciler ise arama motorlarında Yalı Çapkını'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etti. Peki, Yalı Çapkını bu hafta var mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
YALI ÇAPKINI BU HAFTA VAR MI?
Star Tv dizisi olan Yalı Çapkını 24 Şubat Cuma günü yeni bölümü ile ekranlara gelecek.