Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın bugün ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Arama motorlarında ise Yalı Çapkını bu hafta var mı? Bu akşam Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? soruları aratılıyor. Detaylar haberimizde...

Yalı Çapkını bu hafta var mı? Bu akşam Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı?

Yalı Çapkını dizisi yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Kısa sürede gündemde yerini alan dizinin bugün olup olmadığı araştırılıyor. Dizinin hayranları arama motorlarında Yalı Çapkını bu hafta var mı? Bu akşam Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? soruları aratılıyor. İşte merak edilenler...

YALI ÇAPKINI BU HAFTA VAR MI?

Ülkemizde ilan edilen 3 günlük yas nedeniyle bazı yapımcılar dizileri yayınlamadı. Yalı Çapkını dizisi, Star TV bu akşamki yayın akışında yer alıyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.