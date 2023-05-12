Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü ne zaman başlayacak araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını bu hafta olacak mı? 12 Mayıs Yalı Çapkını neden oynamıyor? Yalı Çapkını bu akşam neden yok? İşte detaylar...

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını özet bölümüyle ekranlara geldi. Kullanıcılar tarafından Yalı Çapkını neden yok sorusu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını bu hafta olacak mı? 12 Mayıs Yalı Çapkını neden oynamıyor? Yalı Çapkını bu akşam neden yok? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Pelin'e evlenme teklifi eden Ferit'i ne Abidin ne Gülgün kararından vazgeçiremez. Bu kararın akabinde Ferit, yine kendini dışarıya atar. Seyran ise Ferit'in Pelin'le evleneceğini öğrendikten sonra içinde fırtınalar kopar. Tarık, ilgisini Seyran'dan eksik etmez. Seyran'ın ağzından kaçırdığı bir laf Kazım'ın kafasını karıştırınca Hattuç'tan konuya el atmasını ister. Seyran kendini tutamaz ve mahkemeden önce Ferit'le Pelin konusunda yüzleşir. Suna'ya gelinlik bakmaya gidilir. Saffet Ağa, Kazım'a bonkör bir hediye verir. Ferit ve Seyran'ın boşanma davasının görüleceği mahkeme günü gelir çatar.

YALI ÇAPKINI BU HAFTA OLACAK MI?

Yalı Çapkını dizisi bu akşam Cumhurbaşkanı Ortak yayını olması sebebiyle bu hafta ekranlara gelmeyecektir.