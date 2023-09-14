Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu merak konusu oldu. Dizinin hayranları, yeni sezonun ne zaman başlayacağını ve yayınlanacağını merak ediyor. Yalı Çapkını'nın yeni sezonu ne zaman başlayacak ve yarın akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar...

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, yeni sezonuyla tekrardan ekranlara geliyor. Yalı Çapkını ne zaman başlayacak merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Yalı Çapkını'nın başlayacağı tarih araştırılmaktadır. Peki, Yalı Çapkını bu hafta başlıyor mu, yarın akşam yayınlanacak mı? Yeni sezon ne zaman? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

YALI ÇAPKINI BU HAFTA BAŞLIYOR MU?

Yalı Çapkını dizisi 15 Eylül Cuma günü Star Tv ekranlarında seyircisiyle buluşacaktır.