Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? 6 Ocak Cuma Yalı Çapkını yeni bölümü var mı, ne zaman, saat kaçta? 6 OCAK 2023 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI!

Star TV'nin sevilen dizilerinden olan Yalı Çapkını bugün yeni bölümü olacak mı merak edildi. Bazı diziler yılbaşı arası nedeniyle bu hafta yayınlanmadığı için Yalı Çapkını'nın da aynı şekilde yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? 6 Ocak Cuma Yalı Çapkını yeni bölümü var mı? Star TV bugünün yayın akışı nedir? İşte detaylar...

Yalı Çapkını bugün var mı? Yalı Çapkını bu hafta olacak mı? Yalı Çapkını bu akşam yeni bölüm var mı? merak edilen konular arasında geliyor. Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? 6 Ocak Cuma Yalı Çapkını yeni bölümü var mı? 6 OCAK 2023 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI!

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Yalı Çapkını'nın yeni bölümü 6 Ocak 2023 yani bugün ekranlara gelecek. Dizi bu hafta ara vermeyecek ve yeni bölümü ekranlara gelecektir. Dizi bugün saat 20:00 'da başlayacak.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Yalı Çapkını yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de @startv 'de.?

Bölüme dair tahminlerinizi #YalıÇapkını etiketi ile yorumlara bırakın!??"

6 OCAK 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI

18:15 - Ana Haber

19:00 - ÇGHB2

20:00 - Yalı Çapkını (Yeni bölüm)

00:15 - Çöp Adam

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit, Seyran'ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider. Kazım, Halis Ağa'nın söylediklerinden sonra Seyran'ı da alıp tüm ailesiyle Antep'e dönmekte kararlıdır ancak Ferit Seyran'ın gidişine izin vermez. Seyran'ı yanına alan Ferit'in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı vardır.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu : Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir : Ferit Korhan

Çetin Tekindor : Halis Korhan (Ağa)

Şerif Sezer : Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu : İfakat Korhan

Emre Altuğ : Orhan Korhan

Gözde Kansu : Gülgün Korhan

Ersin Arıcı : Abidin

Beril Pozam : Suna Şanlı

Doğukan Polat : Fuat Korhan

İrem Altuğ : Sultan

Öznur Serçeler : Asuman Korhan

Hülya Duyar : Şefika

Diren Polatoğulları : Kazım Şanlı

Sezin Bozacı : Esme Şanlı

Yiğit Tuncay : Latif

Buçe Buse Kahraman : Pelin Yılmaz

Selen Özbayrak : Dicle

Umut Gezer : Yusuf