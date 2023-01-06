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Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? 6 Ocak Cuma Yalı Çapkını yeni bölümü var mı, ne zaman, saat kaçta? 6 OCAK 2023 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI!

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Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? 6 Ocak Cuma Yalı Çapkını yeni bölümü var mı, ne zaman, saat kaçta? 6 OCAK 2023 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI!

Star TV'nin sevilen dizilerinden olan Yalı Çapkını bugün yeni bölümü olacak mı merak edildi. Bazı diziler yılbaşı arası nedeniyle bu hafta yayınlanmadığı için Yalı Çapkını'nın da aynı şekilde yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? 6 Ocak Cuma Yalı Çapkını yeni bölümü var mı? Star TV bugünün yayın akışı nedir? İşte detaylar...

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Yalı Çapkını bugün var mı? Yalı Çapkını bu hafta olacak mı? Yalı Çapkını bu akşam yeni bölüm var mı? merak edilen konular arasında geliyor. Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? 6 Ocak Cuma Yalı Çapkını yeni bölümü var mı? 6 OCAK 2023 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI!

Yalı Çapkını'nın yeni bölümü 6 Ocak 2023 yani bugün ekranlara gelecek. Dizi bu hafta ara vermeyecek ve yeni bölümü ekranlara gelecektir. Dizi bugün saat 20:00 'da başlayacak.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Yalı Çapkını yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de @startv 'de.?

Bölüme dair tahminlerinizi #YalıÇapkını etiketi ile yorumlara bırakın!??"

Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? 6 Ocak Cuma Yalı Çapkını yeni bölümü var mı, ne zaman, saat kaçta? 6 OCAK 2023 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI!

  • 18:15 - Ana Haber
  • 19:00 - ÇGHB2
  • 20:00 - Yalı Çapkını (Yeni bölüm)
  • 00:15 - Çöp Adam

Evet dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

Ferit, Seyran'ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider. Kazım, Halis Ağa'nın söylediklerinden sonra Seyran'ı da alıp tüm ailesiyle Antep'e dönmekte kararlıdır ancak Ferit Seyran'ın gidişine izin vermez. Seyran'ı yanına alan Ferit'in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı vardır.

Yalı Çapkını bu akşam var mı yok mu? 6 Ocak Cuma Yalı Çapkını yeni bölümü var mı, ne zaman, saat kaçta? 6 OCAK 2023 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI!

Afra Saraçoğlu : Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir : Ferit Korhan

Çetin Tekindor : Halis Korhan (Ağa)

Şerif Sezer : Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu : İfakat Korhan

Emre Altuğ : Orhan Korhan

Gözde Kansu : Gülgün Korhan

Ersin Arıcı : Abidin

Beril Pozam : Suna Şanlı

Doğukan Polat : Fuat Korhan

İrem Altuğ : Sultan

Öznur Serçeler : Asuman Korhan

Hülya Duyar : Şefika

Diren Polatoğulları : Kazım Şanlı

Sezin Bozacı : Esme Şanlı

Yiğit Tuncay : Latif

Buçe Buse Kahraman : Pelin Yılmaz

Selen Özbayrak : Dicle

Umut Gezer : Yusuf

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Yalı Çapkını Dizi Gündem Magazin Haberler

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