Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve yeni sezonun başlangıç tarihi merak konusu oldu. Dizinin takipçileri, yeni bölüm ve sezon tarihlerini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm bugün mü? Yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını, çarpıcı bir bölümle sezon finali yapmıştı. İzleyiciler tarafından dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yalı Çapkını bugün yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm bugün mü? Yeni sezon ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?