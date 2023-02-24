Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Merakla beklenen dizinin yeni bölümünün ne zaman başlayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Meydana gelen depremlerin ardından kanallar dizilere ara vermişti. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yalı Çapkını bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını saat kaçta başlayacak? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

Star Tv'de Yalı Çapkını dizisi bu akşam Star Haber'in ardından saat 20.00'da yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.