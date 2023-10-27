Popüler televizyon programı 'Yalı Çapkını'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Programın takipçileri, yayın akışını kontrol ederek 'Yalı Çapkını' programının bu akşamki durumunu öğrenmek istiyorlar. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı? 27 Ekim Yalı Çapkını yeni bölüm var mı, yok mu? İşte detaylar...

Yalı Çapkını bu akşam var mı? 27 Ekim Yalı Çapkını yeni bölüm var mı, yok mu?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını geçtiğimiz hafta milli yas sebebiyle ekranlara gelmemişti. Yalı Çapkını yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Yalı Çapkını ne zaman yayınlanacak sorgulatılıyor. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı? 27 Ekim Yalı Çapkını yeni bölüm var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran'ın okula Kaya ile geldiğini gören Ferit hayal kırıklığına uğrasa da onu yalıda Kazım'a ve diğerlerine ezdirmez. Seyran ise Ferit'in gönlünü almayı başarır. Orhan, Sultan'ın Dicle'ye yaptıklarının önüne geçmek için yeni bir hamle yapar. İfakat ise Suna'yla yaptığı konuşmada onu hem şaşırtır hem de aklını karıştırır. Sultan'ı kahveye hap atarken yakalayan Seyran deliye döner.

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

Yalı Çapkını 43.bölümü bu akşam saat 20.00'da Star Tv kanalında ekranlara gelecektir.