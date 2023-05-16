Yalı Çapkını dizisi geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmamıştı. Kullanıcılar tarafından dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı? 16 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? Yalı Çapkını 32.bölüm saat kaçta? İşte detaylar...

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını dizisi geçen hafta Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak yayını sebebiyle ekranlara gelmemişti. Dizinin takipçileri tarafından yeni bölüm ne zaman yayınlanacak araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı? 16 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? Yalı Çapkını 32.bölüm saat kaçta? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI GEÇEN HAFTA NEDEN YAYINLANMADI?

Yalı Çapkını dizisi geçtiğimiz hafta ekranlara gelmemişti. İzleyiciler tarafından Yalı Çapkını 32.bölüm neden yayınlanmadı araştırılıyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Yalı Çapkını, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayını sebebiyle yayınlanmamıştı.

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

Yalı Çapkını dizisi bu akşam saat 20.00'da Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.