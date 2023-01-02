Yalı Çapkını bitiyor mu, FİNAL mi? Yalı Çapkını yayından kaldırılıyor mu? Yalı Çapkını fragman neden yok, neden yayınlanmadı, dizi bitecek mi?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanının henüz yayınlanması üzerine Yalı Çapkını dizisinin izleyicileri Yalı Çapkını bitiyor mi? Yalı Çapkını final mi yapıyor? merak ettiler. Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Dizi ekibinden henüz bir açıklama da yapılmadı. Peki, Yalı Çapkını bitti mi? Yalı Çapkını yayından kalkıyor mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, yeni bölüm fragmanı neden yok?

Yalı Çapkını final mi yapacak? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanının henüz yayınlanması üzerine Yalı Çapkını dizisinin izleyicileri Yalı Çapkını bitiyor mi? Yalı Çapkını final mi yapıyor? merak ettiler. Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Dizi ekibinden henüz bir açıklama da yapılmadı. Peki, Yalı Çapkını bitti mi? Yalı Çapkını yayından kalkıyor mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, yeni bölüm fragmanı neden yok? İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI FRAGMANI NEDEN YOK?

Yalı Çapkını dizisinin bu hafta ile gelecek hafta tatile girdiği ve yayınlanmayacağı iddia edilmişti. Sömestr tatiline girdiği iddia edilen Yalı Çapkını dizisinin 2 haftalık araya gireceği söylentiler arasında. Konu hakkında Yalı Çapkın resmi iletişim kanallarından bir açıklama yapılmadı. Yalı Çapkını dizisi eğer 2 haftalık araya girerse Yalı Çapkını'nın 16. bölümü 20 Ocak'ta ekranlara gelecek.

YALI ÇAPKINI FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM FRAGMANI

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit, Seyran'ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider. Kazım, Halis Ağa'nın söylediklerinden sonra Seyran'ı da alıp tüm ailesiyle Antep'e dönmekte kararlıdır ancak Ferit Seyran'ın gidişine izin vermez. Seyran'ı yanına alan Ferit'in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı vardır.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu alan bir televizyon dizisidir.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI