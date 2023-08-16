Ünlü oyuncu Binnur Kaya Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu. Binnur Kaya'nın hangi karakteri canlandıracağı araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Binnur Kaya hangi rolü oynayacak? Binnur Kaya Yalı Çapkını hangi karakteri canlandıracak? İşte detaylar...

Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Binnur Kaya, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi çarpıcı bir sezon finali yapmıştı. Yeni sezonunun başlamasına az bir vakit kala dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Taro Emir Tekin'in diziye dahil olmasının ardından ünlü oyuncu Binnur Kaya da Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna katıldı. Peki, Yalı Çapkını Binnur Kaya hangi rolü oynayacak? Binnur Kaya Yalı Çapkını hangi karakteri canlandıracak? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI BİNNUR KAYA HANGİ ROLÜ OYNAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Binnur Kaya Star TV 'nin iddialı dizisi Yalı Çapkını kadrosuna dahil oldu. Geçtiğimiz hafta Halis Ağa'nın torunu karakteri için Tarık Emir Tekin'le anlaşılmıştı. Binnur Kaya'nın Halis Ağa'nın yurt dışında yaşayan kızını canlandıracağı düşünülmektedir. Tarık Emir Tekin'in annesi rolünde oynayacağı sosyal medya kullanıcıları tarafında tahmin edilse de henüz resmi bir açıklama gelmemiştir.