Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Abidin geliyor. Peki, Yalı Çapkını Abidin kimdir? Yalı Çapkını Abidin gerçekte kim, ismi nedir? Ersin Arıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını Abidin karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını Abidin kimdir? Yalı Çapkını Abidin'i kim canlandırıyor, gerçekte kim, ismi nedir? Ersin Arıcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI ABİDİN KİMDİR?

Ferit'in koruması ve şoförüdür. Fakat aralarında daha çok abi – kardeş ilişkisi vardır. Babası o daha çocukken ölmüş, annesi yeniden evlenmiştir. Üvey babasının onu istememesi neticesinde çocuk yaşta okulu terk edip İstanbul'agelmiştir ve çoğu tekin olmayan pek çok işte çalışmıştır. Yıllar geçip büyüdükten sonra, bir gece şans eseri Orhan'ın hayatını kurtarır ve o gün bu gündür yalıda çalışır. Annesi ile ilişkisi sebebiyle kadınlara karşı güvensizdir.

YALI ÇAPKINI ABİDİN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Yalı Çapkını dizisinde Abidin karakterini "Ersin Arıcı" canlandırmaktadır.

ERSİN ARICI KİMDİR?

Oyuncu Ersin Arıcı 1991 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Ticaret Üniversite'sini kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul'da yaşamaya başladıktan sonra amatör olarak oyunculukla ilgilenmeye başlamıştır. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde eğitim gördükten sonra Deniz Erdem Metod oyunculuk eğitimi ve Ahmet Sami Özbudak ile de Karakterin Monologu Atölyelerinde çalışmıştır.

Ersin Arıcı şimdilerde Star TV'de Yalı Çapkını dizisinde Abidin karakterini canlandırıyor.