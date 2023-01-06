Yalı Çapkını Abidin kim? Yalı Çapkını Abidin gerçekte kim, Ersin Arıcı mı?

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, gönülleri fethetmeyi başardı. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizi hakkında Yalı Çapkını Abidin kim? Yalı Çapkını Abidin gerçekte kim?

Abidin, Ferit'in koruması ve şoförüdür. Fakat aralarında daha çok abi – kardeş ilişkisi vardır. Babası o daha çocukken ölmüş, annesi yeniden evlenmiştir.

Üvey babasının onu istememesi neticesinde çocuk yaşta okulu terk edip İstanbul'agelmiştir ve çoğu tekin olmayan pek çok işte çalışmıştır.

Yıllar geçip büyüdükten sonra, bir gece şans eseri Orhan'ın hayatını kurtarır ve o gün bu gündür yalıda çalışır. Annesi ile ilişkisi sebebiyle kadınlara karşı güvensizdir.

ERSİN ARICI KİMDİR?

Ersin Arıcı 1991 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İstanbul Ticaret Üniversitesi'ni kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da yaşamaya başladığı dönemde amatör olarak oyunculuk ile ilgilenen Ersin Arıcı, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde eğitim gördü. Daha sonra Deniz Erdem Metod oyunculuk eğitimi ve Ahmet Sami Özbudak ile de Karakterin Monologu Atölyelerinde çalıştı.

Bir çok dizi ve tiyatroda oynadı ; Yüz Yıllık Mühür , Sen Benimsin ,Tabula Rosa , Hangimiz Sevmedik , Ufak Tefek Cinayetler , ve son olarak İnsanlık Suçu adlı dizilerde yer aldı. Bunun yanında Tiyatro da yapan Arıcı ; Buyrun Cenaze Namazına , Kimseye Birşey Söylemeyeceğim ,Entrika Kuntrika ve Yılmaz Gruda'nın yazıp yönettiği Çivi Kabare oyununda oynamaktadır.