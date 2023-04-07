Ersin Arıcı Yalı Çapkınında canlandırdığı Abidin karakteriyle dikkatleri üstüne çekti. Yalı Çapkınında Ferit'in sağ kolu Abidin'i oynayan Ersin Arıcı'ya dair pek çok bilgi merak edilirken Yalı Çapkını Abidin diziden ayrıldı mı, araştırıldı.

Ersin Arıcı Yalı Çapkınında en çok konuşulan isimler arasında. Yalı Çapkınında Abidin karakterine hayat veren Ersin Arıcı hakkında detaylar araştırıldı. Peki, Yalı Çapkını Abidin diziden ayrıldı mı?

YALI ÇAPKINI ERSİN ARICI KİMDİR?

Oyuncu Ersin Arıcı 1991 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Ticaret Üniversite'sini kazandıktan sonra İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul'da yaşamaya başladıktan sonra amatör olarak oyunculukla ilgilenmeye başlamıştır. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde eğitim gördükten sonra Deniz Erdem Metod oyunculuk eğitimi ve Ahmet Sami Özbudak ile de Karakterin Monologu Atölyelerinde çalışmıştır.

YALI ÇAPKINI ABİDİN DİZİDEN AYRILDI MI?

Yalı Çapkını Abidin'nin dizide sarf ettiği sözler sonrası diziden ayrıldı mı merak edildi. Ancak henüz bir açıklama gelmedi.