Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kitliyor. Yalı Çapkını dizisinde yer alan Abidin karakteri merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Abidin annesi kim? Yalı Çapkını Abidin Defne'nin oğlu mu? Yalı Çapkını Defne'nin oğlu kim? İşte detaylar...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Raytinglerde ilk sıralarda yer alan Yalı Çapkını dizisinin karakterleri araştırılıyor. Yalı Çapkını dizisinde yer alan Abidin karakteri merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Abidin annesi kim? Yalı Çapkını Abidin Defne'nin oğlu mu? Yalı Çapkını Defne'nin oğlu kim? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran'ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir. Dergi editörü ise Orhan'ı çok eskiden tanıyan Defne'dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit'i beklemektedir.

YALI ÇAPKINI ABİDİN ANNESİ KİM?

Abidin, Ferit'in koruması ve şoförüdür. Fakat aralarında daha çok abi – kardeş ilişkisi vardır. Babası o daha çocukken ölmüş, annesi yeniden evlenmiştir. Üvey babasının onu istememesi neticesinde çocuk yaşta okulu terk edip İstanbul'a gelmiştir ve çoğu tekin olmayan pek çok işte çalışmıştır.

Yıllar geçip büyüdükten sonra, bir gece şans eseri Orhan'ın hayatını kurtarır ve o gün bu gündür yalıda çalışır. Annesi ile ilişkisi sebebiyle kadınlara karşı güvensizdir.