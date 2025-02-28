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YALI ÇAPKINI 97. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 28 Şubat yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

YALI ÇAPKINI 97. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 28 Şubat yeni bölüm fragman izleme linki var mı?
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YALI ÇAPKINI 97. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 97. bölüm fragman! Yalı Çapkını adlı popüler dizi serisinin 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yalı Çapkını'nın son bölüm fragmanını kaçırmamak için takipte kalın. YALI ÇAPKINI 97. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. YALI ÇAPKINI 97. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 97. bölüm fragman!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ferit ve Seyran, yaşadıkları trafik kazasının ardında kasıt olup olmadığını araştırırken Suna ve Abidin, kendilerini büyük bir krizin içinde bulur. Ayşen'in ani ölümüyle ilgili olarak Suna gözaltına alınır ve suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışır. Kazım ve Esme, kızlarını kurtarmak için çırpınırken Ferit ve Seyran, hastanede Ayşen'in ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çalışır. Büyükhanım'ın gölgesindeki entrikalar giderek derinleşirken Ferit, Seyran'ın kendisinden sakladığı büyük bir gerçeği öğrenir ve ilişkilerindeki dengeler sarsılır.Hastanedeki güvenlik kayıtlarının silinmesi şüpheleri artırırken, Ferit ve Abidin bu olayın perde arkasını araştırmaya başlar. Kazım, kızının yanında olmak için kendini bilerek nezarete attırırken, Esme Suna'yı kurtarmak için beklenmedik bir karar alır. Büyükhanım'ın oyunları herkesin hayatını altüst etmeye devam ederken, olaylar içinden çıkılmaz bir hâl alır.

YALI ÇAPKINI 97. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her cuma gününün heyecanla beklenen dizisi Yalı Çapkını, ilgi çekiyor. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın son bölümünde olanlar izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. 95. bölümün sonrasında seyirciler 97. bölümde ne olacağını merak etmeye başladı. Ancak Yalı Çapkını'nın 97. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını fragmanlarını STAR TV ekranlarından takip edebilirsiniz.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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