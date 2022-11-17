Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yalı çapkını dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yalı çapkını 9. bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? 9 yeni bölüm fragmanı izle! 9. bölüm 2.fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi yalı çapkını dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 9. bölüm 2 fragmanı merak ediliyor. Peki, yalı çapkını dizisinin konusu nedir? 9.Fragmanı nasıl izlenir! Yalı çapkını dizisinin oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit gece Suna'nın kendisini öptüğünü Seyran'a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylesede ona inanmaz ve onu suçlar. Seyran; annesinin hasta olduğunu öğrenince soluğu onun yanında alır ve gece annesinin yanında kalır. Heyecanla takip edilen dizi Yalı Çapkını dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi. Dizide geçtiğimiz hafta Seyran, Suna, Ferit ve Fuat dörtlüsü akşam eğlenmeye çıkmış ve sarhoş olan Suna, kardeşinin kocası Ferit'i öpmüştü. Seyran'ın onları görüp görmediği ise büyük bir merakla bekleniyordu. Ancak gerçek yeni bölümde ortaya çıktı. Abidin, Seyran'ı onları görmesin diye oyaladı. Seyran, Suna ve Ferit'i görmedi. Ancak gecenin sabahında ablasında bir gariplik olduğunu anlayan Seyran, Ferit'in de bir şeyler gizlediğini fark etti. Ferit ise yaşananları olduğu gibi Seyran'a anlattı. Ardından olaylar gelişip babasının kulağına kadar gitti. İşte Yalı Çapkını 9. bölüm izleme linki:

Afra Saraoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu OGM Pictures imzalı "Yalı Çapkını" dizisi her Cuma Star'da ekrana geliyor. Reytinglerde zirveden düşmeyen dizi Yalı Çapkını bu akşam 8. bölümü ile ekrana geliyor. Dizide bu akşam Ferit gece Suna'nın kendisini öptüğünü Seyran'a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar...

Ferit gece Suna'nın kendisini öptüğünü Seyran'a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylesede ona inanmaz ve onu suçlar. Seyran; annesinin hasta olduğunu öğrenince soluğu onun yanında alır ve gece annesinin yanında kalır. Ferit ise durumdan istifade Pelin ile dışarı çıkar. Seyran, Suna'ya Ferit'i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döner ve Suna için yeni planını uygulamaya koyar.

YALI ÇAPKINI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yalı çapkını dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.