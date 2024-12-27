Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, canlı izleme linklerini araştırmaya başladı. Başrollerinde yer alan ünlü ve başarılı isimlerle dikkat çeken Yalı Çapkını, STAR TV ekranlarında her hafta izleyicisiyle buluşarak büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler ise Yalı Çapkını 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle, araştırıyor. Yalı Çapkını 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle!

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

YALI ÇAPKINI 90. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 90. Bölüm 1. Fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip için tıklayınız .

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korhanlar büyük bir krizin ortasında kalırken, Ferit ailesini finansal bir yıkımdan kurtarmak için ipuçlarının peşine düşer. Ancak işler hiç beklenmedik bir hal alır. Seyran doktorundan aldığı kötü haber ile sarsılır. Bu gerçeği baba olma ve ilişkilerinde yeni bir sayfa açma heyecanı içinde olan Ferit'ten saklarken Suna ile olan ilişkisi derinleşir. Büyük Hanım geçmişin hesaplaşmasını gün yüzüne çıkarır. Korhan ailesini köşeye sıkıştırmak için Abidin ile yeni bir oyun kurar. Bu sırada Abidin'in geçmiş bağları yüzünden Suna ve Ferit'e olan öfkesi geri dönüşü olmayan yollara girilmesine sebep olacaktır.