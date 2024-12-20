Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, canlı izleme linklerini araştırmaya başladı. Başrollerinde yer alan ünlü ve başarılı isimlerle dikkat çeken Yalı Çapkını, STAR TV ekranlarında her hafta izleyicisiyle buluşarak büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler ise Yalı Çapkını 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle, araştırıyor. Yalı Çapkını 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle!

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

YALI ÇAPKINI 89. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 89. Bölüm 1. Fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip için tıklayınız .

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran ve Ferit arasındaki tartışmalar artış gösterirken, yalıda duygusal ve gerilim dolu yüzleşmeler yaşanır; bunlar ortaya çıkan aile sırlarının habercisidir. Suna'nın doktor ziyareti ve aldığı şok edici haber, Seyran'ın kendi korkularıyla yüzleşmesine sebep olurken, Betül ve Tayfun arasındaki sır perdesi iyice derinleşir. Aileyi iflas etmekten kurtarmaya çalışan Ferit, Suna ile beklenmedik bir iş birliği içerisine girerek büyük bir risk alır ve herkesi bir çıkmazın eşiğine getirir. Diğer yandan geçmişin yükleriyle yüzleşen Halis Ağa'nın Ferit'e devredeceği tarihi bir emanet, hem aile içi dengeleri hem de geleceği şekillendirecektir.