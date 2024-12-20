Yalı Çapkını 88. bölüm tek parça full HD bölüm izle!

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Seyran ve Ferit arasındaki tartışmalar artış gösterirken, yalıda duygusal ve gerilim dolu yüzleşmeler yaşanır; bunlar ortaya çıkan aile sırlarının habercisidir. Suna'nın doktor ziyareti ve aldığı şok edici haber, Seyran'ın kendi korkularıyla yüzleşmesine sebep olurken, Betül ve Tayfun arasındaki sır perdesi iyice derinleşir. Aileyi iflas etmekten kurtarmaya çalışan Ferit, Suna ile beklenmedik bir iş birliği içerisine girerek büyük bir risk alır ve herkesi bir çıkmazın eşiğine getirir. Diğer yandan geçmişin yükleriyle yüzleşen Halis Ağa'nın Ferit'e devredeceği tarihi bir emanet, hem aile içi dengeleri hem de geleceği şekillendirecektir.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ.

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