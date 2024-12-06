Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, canlı izleme linklerini araştırmaya başladı. Başrollerinde yer alan ünlü ve başarılı isimlerle dikkat çeken Yalı Çapkını, STAR TV ekranlarında her hafta izleyicisiyle buluşarak büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler ise Yalı Çapkını 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle, araştırıyor. Yalı Çapkını 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle!

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

YALI ÇAPKINI 87. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 87. Bölüm 1. Fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip için tıklayınız .

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran ve Ferit, ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya, hikayelerini en baştan yazmaya karar verirler. Geçmişte yaşadıkları tüm kaosun gölgesinde, aslında hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleştiremedikleri o ilk randevularına çıkmak için cesur bir adım atarlar. Bu sırada, Korhanlar'ın sabırsızlıkla beklenen çizimleri giderek daha kritik bir hale gelir. Seyran ve Ferit, işleri hızlandırmak ve başarıya ulaşmak için güçlerini birleştirme kararı alırlar. Diğer yandan, Esme'nin Seyran'ı da yanına alarak Antep'e dönme fikrini engellemek isteyen Kazım ve Gülgün, ortak bir plan yapar. Abidin ise, amcası Halis ile arasını düzeltmek ve geçmişteki hataları için özür dilemek ister. Ancak Halis'in sert duvarları, bu barış çabalarını zorlaştırır. Korhanlar ise yatırımcılarla görüşmeye gider ve nihayet müjdeli haberi tüm İstanbul'a duyururlar. Ancak geçmişin karanlık köşelerinden gelen bir düşman, bu mutluluğa gölge düşürmeye hazırlanır. Korhanlar'ın, bu zorluğun üstesinden gelebilmek için her zamankinden daha güçlü ve birlik içinde durmaları gerekmektedir.