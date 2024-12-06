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Yalı Çapkını 86. bölüm tek parça full HD bölüm izle

Yalı Çapkını 86. bölüm tek parça full HD bölüm izle
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Yalı Çapkını dizisi izlemek isteyen seyirciler, Yalı Çapkını full HD bölüm izle ve Yalı Çapkını tek parça izle diye araştırıyorlar. Yalı Çapkını 86. bölüm full HD izleme linki! Yalı Çapkını full HD bölüm izle ve Yalı Çapkını 86. bölüm full HD izle konularını araştırıyor. Peki, Yalı Çapkını son bölüm neler oldu? Yalı Çapkını 86. bölüm tek parça izle!

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Yalı Çapkını 86. bölüm full HD izle ve Yalı Çapkını full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Yalı Çapkını 86. bölüm tek parça izle ve Yalı Çapkını full HD bölüm izle diye araştırıyor. Yalı Çapkını full HD bölüm izle! Yalı Çapkını 86. bölüm tek parça izle! Yalı Çapkını son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Seyran ve Ferit'in aynı çatı altındaki yaşantısı herkesi rahatsız etmeye başlarken, Ferit'e açıkça meydan okuyan Seyran verdiği kararın sonuçları ile yüzleşmekte zorlanır. Ferit için savaşmaktan çekinmeyen Diyar, sonunda Seyran ile yüzleşmeye karar verir. İfakat tıkır tıkır işlemekte olan planının keyfini sürmeye hazırlanırken, Betül'den gelen beklenmeyen bir hareket herkesi şaşırtır. Abidin ise bu sefer herkesin canını acıtmaya, onu ait olduğu yerden koparanları yerinden etmeye kararlıdır. Abidin'in öfkesi Suna ve Seyran'ı karşı karşıya getirirken, iki kardeşten birinin fedakarlık yapması gerekecektir. Seyran'a karşı koymaya çalışan Ferit, büyük zorluk çekerken, Seyran ile olan çalkantılı ve tutkulu geçmişini hatırlamak, Diyar ile olan sakin ve rahat ilişkisinden bir kere daha emin olmasına sebep olur. Seyran, Ferit'e olan duyguları için artık daha da büyük engeller aşmak ve aşkı için savaşmak zorundadır..

Yalı Çapkını 86. bölüm tek parça full HD bölüm izle!

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ.

YALI ÇAPKINI 86. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Bölüm yayınlandığında link aktif olacaktır.)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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