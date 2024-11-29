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Yalı Çapkını 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle!

Yalı Çapkını 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle!
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Bu akşam yayınlanan olan yeni bölümüyle heyecanı doruğa çıkarmaya hazırlanan dizi, yine izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle dizinin sürükleyici senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici sahneleri ile izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor. Canlı izleme linkleri sayesinde diziyi anlık olarak takip etmek mümkün hale geliyor. Yalı Çapkını yeni bölümüyle heyecan yaratırken, canlı izleme linkleri de yoğun talep görüyor. Yalı Çapkını 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, canlı izleme linklerini araştırmaya başladı. Başrollerinde yer alan ünlü ve başarılı isimlerle dikkat çeken Yalı Çapkını, STAR TV ekranlarında her hafta izleyicisiyle buluşarak büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler ise Yalı Çapkını 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle, araştırıyor. Yalı Çapkını 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle!

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

YALI ÇAPKINI 86. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 86. Bölüm 1. Fragmanı henüz yayınlanmadı. Takip için tıklayınız .

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran ve Ferit'in aynı çatı altındaki yaşantısı herkesi rahatsız etmeye başlarken, Ferit'e açıkça meydan okuyan Seyran verdiği kararın sonuçları ile yüzleşmekte zorlanır. Ferit için savaşmaktan çekinmeyen Diyar, sonunda Seyran ile yüzleşmeye karar verir. İfakat tıkır tıkır işlemekte olan planının keyfini sürmeye hazırlanırken, Betül'den gelen beklenmeyen bir hareket herkesi şaşırtır. Abidin ise bu sefer herkesin canını acıtmaya, onu ait olduğu yerden koparanları yerinden etmeye kararlıdır. Abidin'in öfkesi Suna ve Seyran'ı karşı karşıya getirirken, iki kardeşten birinin fedakarlık yapması gerekecektir. Seyran'a karşı koymaya çalışan Ferit, büyük zorluk çekerken, Seyran ile olan çalkantılı ve tutkulu geçmişini hatırlamak, Diyar ile olan sakin ve rahat ilişkisinden bir kere daha emin olmasına sebep olur. Seyran, Ferit'e olan duyguları için artık daha da büyük engeller aşmak ve aşkı için savaşmak zorundadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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