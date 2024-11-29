Üye Girişi
Haberler
Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi

Sınırın sıfır noktasındaki savaşla ilgili Türkiye'den dikkat çeken açıklama

 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var

Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme! "Karşınızda enayi mi var"

 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtları Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

Yalı Çapkını 85. bölüm tek parça full HD bölüm izle

Yalı Çapkını 85. bölüm tek parça full HD bölüm izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalı Çapkını dizisi izlemek isteyen seyirciler, Yalı Çapkını full HD bölüm izle ve Yalı Çapkını tek parça izle diye araştırıyorlar. Yalı Çapkını 85. bölüm full HD izleme linki! Yalı Çapkını full HD bölüm izle ve Yalı Çapkını 85. bölüm full HD izle konularını araştırıyor. Peki, Yalı Çapkını son bölüm neler oldu? Yalı Çapkını 85. bölüm tek parça izle!

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Yalı Çapkını 85. bölüm full HD izle ve Yalı Çapkını full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Yalı Çapkını 85. bölüm tek parça izle ve Yalı Çapkını full HD bölüm izle diye araştırıyor. Yalı Çapkını full HD bölüm izle! Yalı Çapkını 85. bölüm tek parça izle! Yalı Çapkını son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ferit'in duygularından emin olmadığı için mesafeli durmaya çalışan Seyran'ın hareketleri, beklenmedik bir gelişmeyle değişecektir. Seyran, bu sefer kaderini başkalarının ellerine bırakmamaya kararlıdır. Ferit, artık duygularından kaçamayacağı gerçeğiyle yüzleşir ve ayrılık kararını bildirmek üzere Diyar'ın yanına gider. Ancak Diyar'dan gelen kötü haber, herkesin planlarını alt üst edecek ve yalıda yepyeni bir devrin başlamasına sebep olacaktır. Seyran'ın Ferit'e olan duygularını öğrenen Kazım, beklenmedik bir hamle yaparak herkesi sarsacak ve birden fazla ilişkinin dengesini bozacaktır. Yalıdaki çekişme artık hiç olmadığı kadar yoğundur. Diyar'dan gelen kötü haber, Ferit'i yarım bıraktığı bir intikamın peşine düşürür. Eski günlerdeki gibi birlikte bir oyun kuran Abidin ve Ferit, ciddi bir tehlikeyle yüz yüze kalırken, Seyran başka bir oyunu ortaya çıkarmak için gerçeğin peşine düşer.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ.

YALI ÇAPKINI 85. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Bölüm yayınlandığında link aktif olacaktır.)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

UEFA'dan ne kadar para kazandıkları ortaya çıktı
img

Süper Lig devine imzayı atıyor
img

Rejim karşıtları Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstifa eden memurlar memuriyete geri dönebilecek mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 30 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hangi kelimenin eş anlamlısı "belde"dir? Belde ne demektir? Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı "Suç ve Ceza" adlı romanda başkarakter Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir? Raskolnikov kaç cinayet işlemiştir? 30 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Çerşenbe ahşamı ne demektir? Azerbaycan dilindeki adı "Çerşenbe ahşamı" olan günün Türkiye Türkçesindeki adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.