Yalı Çapkını 85. bölüm tek parça full HD bölüm izle

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Yalı Çapkını 85. bölüm full HD izle ve Yalı Çapkını full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Yalı Çapkını 85. bölüm tek parça izle ve Yalı Çapkını full HD bölüm izle diye araştırıyor. Yalı Çapkını full HD bölüm izle! Yalı Çapkını 85. bölüm tek parça izle! Yalı Çapkını son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ferit'in duygularından emin olmadığı için mesafeli durmaya çalışan Seyran'ın hareketleri, beklenmedik bir gelişmeyle değişecektir. Seyran, bu sefer kaderini başkalarının ellerine bırakmamaya kararlıdır. Ferit, artık duygularından kaçamayacağı gerçeğiyle yüzleşir ve ayrılık kararını bildirmek üzere Diyar'ın yanına gider. Ancak Diyar'dan gelen kötü haber, herkesin planlarını alt üst edecek ve yalıda yepyeni bir devrin başlamasına sebep olacaktır. Seyran'ın Ferit'e olan duygularını öğrenen Kazım, beklenmedik bir hamle yaparak herkesi sarsacak ve birden fazla ilişkinin dengesini bozacaktır. Yalıdaki çekişme artık hiç olmadığı kadar yoğundur. Diyar'dan gelen kötü haber, Ferit'i yarım bıraktığı bir intikamın peşine düşürür. Eski günlerdeki gibi birlikte bir oyun kuran Abidin ve Ferit, ciddi bir tehlikeyle yüz yüze kalırken, Seyran başka bir oyunu ortaya çıkarmak için gerçeğin peşine düşer.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ.

YALI ÇAPKINI 85. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Bölüm yayınlandığında link aktif olacaktır.)