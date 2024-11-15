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Yalı Çapkını 83. bölüm tek parça HD izle! Yalı Çapkını SON BÖLÜM izle!

Yalı Çapkını 83. bölüm tek parça HD izle! Yalı Çapkını SON BÖLÜM izle!
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Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını, farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını 83. bölüm tek parça HD izle, SON BÖLÜM izle!araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını 83. bölüm tek parça HD izle! Yalı Çapkını SON BÖLÜM izle!

Yalı Çapkını yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını dizisinin son bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Kullanıcılar tarafından Yalı Çapkını 83. bölüm tek parça HD izle! Yalı Çapkını SON BÖLÜM izleme linki araştırıldı.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Seyran ve Ferit'in aynı çatı altındaki yaşantısı herkesi rahatsız etmeye başlarken, Ferit'e açıkça meydan okuyan Seyran verdiği kararın sonuçları ile yüzleşmekte zorlanır. Ferit için savaşmaktan çekinmeyen Diyar, sonunda Seyran ile yüzleşmeye karar verir. İfakat tıkır tıkır işlemekte olan planının keyfini sürmeye hazırlanırken, Betül'den gelen beklenmeyen bir hareket herkesi şaşırtır. Abidin ise bu sefer herkesin canını acıtmaya, onu ait olduğu yerden koparanları yerinden etmeye kararlıdır. Abidin'in öfkesi Suna ve Seyran'ı karşı karşıya getirirken, iki kardeşten birinin fedakarlık yapması gerekecektir. Seyran'a karşı koymaya çalışan Ferit, büyük zorluk çekerken, Seyran ile olan çalkantılı ve tutkulu geçmişini hatırlamak, Diyar ile olan sakin ve rahat ilişkisinden bir kere daha emin olmasına sebep olur. Seyran, Ferit'e olan duyguları için artık daha da büyük engeller aşmak ve aşkı için savaşmak zorundadır.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON BUGÜN VAR MI?

Yalı Çapkını yeni sezonuyla bu akşam 20:00'de STAR TV'de...

YALI ÇAPKINI 83. BÖLÜMİZLE!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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