Yalı Çapkını 8. yeni bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 8. yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar

Star TV ekranlarda cuma günü seyircilerin karşısına çıkan yalı çapkını dizisi yine gündemdeki yerini aldı. Dizinin takipçileri Yalı çapkını yeni bölümünde ne olacak? Cuma akşamları yayınlanmaya başlayan Yalı Çapkını 8. Bölüm fragmanı izle Star TV ile araştırılmaya başladı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu gündemdeki yerini almıştı. İşte diziye ait tüm merak edilenler....

Yalı Çapkını 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Diziyi takip edenler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf'la kavga eden Ferit, uzun bir süre sakinleşmez ve hıncını Seyran'dan çıkarır. Üniversite sınavında çok iyi puan alan Seyran'ı kötü bir haber beklemektedir. Kazım ve Suna ile beraber dışarıda yenen bir aile yemeğinde ise sürprizler art arda yaşanır. Pelin'in Ferit'ten, Yusuf'un da Seyran'dan vazgeçmeye niyeti yoktur.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir

. YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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