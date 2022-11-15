Yalı Çapkını 8.bölüm İZLE! Yalı Çapkını son bölüm İZLE! Yalı Çapkını 8.bölüm FULL HD İZLE!

Yalı Çapkını 8.bölüm İZLE!Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığıyer aldığı Gecenin Ucunda STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin son bölümünü araştırmakta. Yalı Çapkını dizisinin 8.bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını son bölüm İZLE! Yalı Çapkını 8.bölüm FULL HD İZLE!

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI 8.BÖLÜM İZLE!

Yalı Çapkını dizisinin son bölümü izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yalı Çapkını dizisinin son bölümünü izlemek için YALI ÇAPKINI 8.BÖLÜM İZLE! yazısına tıklayınız.