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YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 11 Ekim yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 11 Ekim yeni bölüm fragman izleme linki var mı?
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YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 78. bölüm fragman! Yalı Çapkını adlı popüler dizi serisinin 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yalı Çapkını'nın son bölüm fragmanını kaçırmamak için takipte kalın.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 78. bölüm fragman!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Oğlunun Seyran ile evliliğine hiç sıcak bakmayan Ayla, onları ayırmak için planlar yapmaya başlar. Ferit, çizimleri çok beğenilen Seyran'ı birlikte çalışmaya ikna etmek için yoğun bir çaba gösterir. Ancak Seyran, Sinan ile ilişkisinden dolayı bu teklifi sıcak karşılamaz. Büyük bir sırrın peşine düşen Kazım, hedefine adım adım daha da yaklaşır. Seyran ve Sinan'ın ailelerine verdiği haber herkes için soğuk duş etkisi yaratır. Sinan'la birlikte yeni ve güzel bir hayat kurmak isteyen Seyran, kendini hiç beklemediği bir tuzağın içinde bulur. Şirket için hayati bir anlaşmanın eşiğine gelen Ferit, imkansız görünen bir şartın koşulmasıyla her şeyin bittiğini düşünür. Fakat hiç beklemediği bir anda bir sürpriz yaşanır.

YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her cuma gününün heyecanla beklenen dizisi Yalı Çapkını, ilgi çekiyor. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın son bölümünde olanlar izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. 76. bölümün sonrasında seyirciler 78. bölümde ne olacağını merak etmeye başladı. Ancak Yalı Çapkını'nın 78. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını 78. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde yer vereceğiz.

YALI ÇAPKINI 78. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 11 Ekim yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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