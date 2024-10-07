Yalı Çapkını 77. bölüm full izle (TEK PARÇA)

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YALI ÇAPKINI 77. BÖLÜM FULL İZLE

Yalı Çapkını dizisinin Youtube'da 77. bölümü bulunamıyor. Her hafta dizinin full bölümleri genellikle Star TV'deki yayın ardından hemen Youtube kanalına yükleniyordu. Ancak 77. bölüm, izleyicinin beklediği gibi Youtube'da yer almadı. Bu bölümün farklı bir formatta yayınlanmasından dolayı Youtube'da yer almadığı öğrenildi.

Dizi takipçileri, bu gelişmenin devam edip etmeyeceğini ve ilerleyen bölümlerde Youtube'a dönüş yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

YALI ÇAPKINI 77. BÖLÜM YAYINLANMADI MI?

Dizinin 77. bölümü, her zamanki gibi Cuma akşamı Star TV'de izleyicisiyle buluştu. Ancak diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler, Youtube platformunda yeni bölüme ulaşamadı. Bu durum sosyal medya üzerinde tartışmalara yol açarken, birçok izleyici bölümün neden Youtube'a yüklenmediğini sorguladı.

Star TV ve dizinin resmi kanalları konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, izleyiciler sabırsızlıkla sorunun çözülmesini bekliyor.