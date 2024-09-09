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Yalı Çapkını 74. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon bu hafta başlayacak mı?

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Yalı Çapkını 74. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını dizisinin 74. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon bu hafta başlayacak mı?

Yalı Çapkını dizisinin 3. Sezonu 2024 yılı itibari ile başlayacak. İzleyiciler, Yalı Çapkını dizisinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. 13 Eylül 2024 tarihinde Yalı Çapkını dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizinin izleyicileri, büyük bir heyecanla 3. Sezonun başlamasını bekliyor. Peki, Yalı Çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 74. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon bu hafta başlayacak mı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir aşiretin kızı olmasına rağmen ailenin istemediği bir gence aşık olarak İstanbul'a kaçan bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

Yalı Çapkını 74. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon bu hafta başlayacak mı?

73. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Pelin'in hastalık konusunu bildiğini söylemesi Seyran'ı şaşkınlığa uğratırken, bu gelişme ikili arasındaki bir yardımlaşmaya ön ayak olur. Sevdiklerini koruyabilmek için daha güçlü olmaya karar veren Ferit, girdiği bu zorlu yolda en büyük destekçisi Kont Ziya'dan tavsiyeler alır. Ferit, Kont Ziya tarafından bambaşka birine dönüştürülürken, onun hal ve tavırlarındaki bu değişim Seyran'ın hiç hoşuna gitmez ve çareyi Halis Ağa'ya haber vermekte bulur. Ancak bu hamle, Kont Ziya ve Halis Ağa'yı karşı karşıya getirir. Artık bu kötü gidişata dur deme vaktinin geldiğini anlayan Halis Ağa, Korhan Ailesi'nin üzenleri cezalandırmak için kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyük bir planı devreye sokar. Halis Ağa'nın sona sakladığı asıl sürpriz herkesi şok içinde bırakırken, Seyran ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.

Yalı Çapkını 74. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon bu hafta başlayacak mı?

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.

YALI ÇAPKINI 74. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 74. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Yalı Çapkını dizisi 3. sezonuyla Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Yalı Çapkını Soğuk Haber Televizyon 3-sayfa Magazin Star Tv

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