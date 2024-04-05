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Yalı Çapkını 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Yalı Çapkını dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Yalı Çapkını 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Nisan Yalı Çapkını yeni ölüm izleme linki var mı?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hattuç'un gelişi yalıdaki düzenin baştan aşağı değişeceğinin habercisidir. Halis Ağa'nın sonsuz desteğini arkasına alan Hattuç, otoritesini hissettirmeye başlarken, evdeki herkes diken üstündedir. Doktorundan öğrendiği bir gelişme İfakat'ı sarsarken, önemli bir karar için acele etmesi gerektiğini fark eder. Evde kına hazırlıkları sürerken, misilleme bir saldırının gelebileceğinden şüphelenen Ferit, güvenlik önlemlerinin artırılmasını ister ve şüphelerinde haklı çıkar. Şirkette yeniden gücünü artırmak isteyen Orhan, sert adımlar atmaktan çekinmez. Pelin ile Kaya arasındaki yakınlık yeni çatışmaların doğmasına neden olurken, Seyran Pelin'i sert bir şekilde uyarır. Geçmişte yaşanan kötü günleri geride bırakan Ferit ve Seyran birbirlerine olan sevgi ve güvenlerini hissettirirler. Yılların özlemiyle kavuşacakları günü bekleyen Halis ve Hattuç'u, en mutlu günlerinde korkunç bir sürpriz beklemektedir.

YALI ÇAPKINI 65. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 65. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
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