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Yalı Çapkını 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Yalı Çapkını yeni bölüm izleme linki var mı?

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Yalı Çapkını dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Yalı Çapkını 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Yalı Çapkını yeni bölüm izleme linki var mı?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLUR?

Ferit ve Seyran arasındaki buzlar erise de, Seyran çözmeleri gereken problemler olduğunu söyler. Halis Ağa'nın Hattuç ile evleneceğini açıklaması evde bomba etkisi yaratırken, ona en büyük destek torunu Ferit'ten gelir. Bu evlilik gerçekleşirse evdeki gücünü tamamen yitireceğini düşünen İfakat, kan donduran planları değerlendirmeye alır. Geçmişte yaşayamadıkları güzel günleri telafi etmek isteyen Halis Ağa ve Hattuç, evlilik sürecinde her şeyin usulüne göre hiçbir eksik olmadan ilerlemesin ister. Kazım ise halasının verdiği bu kararla neye uğradığını şaşırır. Seyran'ın kıymetini daha iyi anlayan Ferit, onu her konuda destekleyip etrafında pervane olur. Pelin ile Kaya arasında ise beklenmedik gelişmeler yaşanır. Nişan günü Hattuç'u Kazım'dan istemek Ferit'e düşerken, Hattuç'un mehir olarak istediği şey herkesi şok eder.

YALI ÇAPKINI 65. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 65. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Günce gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
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