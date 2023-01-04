Yalı Çapkını 6 Ocak'ta var mı ve Yalı Çapkını hangi gün, ne zaman yayınlandığı seyirciler tarafından merak ediliyor. Star TV'de yoğun ilgi ile izlenen Yalı Çapkını dizisi 6 Ocak'ta var mı ve Yalı Çapkını hangi gün, ne zaman yayınlandığı araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını 6 Ocak'ta var mı? Yalı Çapkını hangi gün, ne zaman?

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını 6 Ocak'ta var mı ve Yalı Çapkını hangi gün, ne zaman olduğu araştırılıyor. Bununla birlikte Yalı Çapkını konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Yalı Çapkını 6 Ocak'ta var mı ve Yalı Çapkını hangi gün, ne zaman olduğu gündeme geliyor. Yalı Çapkını 6 Ocak'ta var mı? Yalı Çapkını hangi gün, ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

YALI ÇAPKINI 6 OCAK'TA VAR MI?

Yalı Çapkını dizisi Star Tv ekranlarında seyircisi ile buluşuyor. En son 15. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bununla birlikte Yalı Çapkını 6 Ocak tarihinde yayınlanacak mı merak ediliyor.

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN?

Yalı Çapkını Her Cuma 20.00'de Star'da!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Ferit, Seyran'ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider. Kazım, Halis Ağa'nın söylediklerinden sonra Seyran'ı da alıp tüm ailesiyle Antep'e dönmekte kararlıdır ancak Ferit Seyran'ın gidişine izin vermez. Seyran'ı yanına alan Ferit'in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı vardır.

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer

Gülçin Şantırcıoğlu

Emre Altuğ