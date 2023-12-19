Yalı Çapkını 51.bölüm fragmanı! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Arama motorlarında Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorgulatılıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

Halis'in Pelin'i eve getirmesi ve Ferit'in Pelin ile fotoğraflarının yayınlanması, Seyran'ı daha da çok kırar. Ferit ise iyice çıkışsız kalır. Suna, İfakat'in lafından çıkmazken; Kaya'yı da yönlendirmeye devam eder. Gülgün'ün evi terk etme kararına sinirlenen Orhan, kendisinden beklenmeyecek bir hamle yapar. Nükhet, yaptığı açıklamayla hem Halis hem de Kaya'yı karşısına alır. Ece ve Nihan'ın Seyran'a koşulsuz desteği devam eder. Ferit ise çalışmaya karar verir ve çizimleri beğeni kazanır. Öte yandan Kazım, yeni planını uygulamaya koyar.