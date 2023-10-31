Yalı Çapkını 44.bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı İZLE!

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Pelin'in bebek sürprizi Ferit'i allak bullak eder ve kafası çok karışır. Kazım ise duyduklarından sonra küplere binmiştir ve Sultan'la hesaplaşmak için onun yalıya getirilmesini ister. Ferit de İfakat'ten Sultan'ı yalıya getirmesini ister. Tüm bu olanlarla baş edemeyen Ferit,Abidin'i de alıp kendini dışarı atar. Gece beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Seyran'a da en büyük destek Gülgün'den gelir. Sultan'ın yaptıklarını öğrenen Halis Ağa da bunun hesabını İfakat'ten sorar. Sultan ile birebir hesaplaşan Kazım, duyduklarından sonra konuyu kapamaya karar verir. Bu esnada Kaya ile Suna beraber bir gün geçirir. Ferit, baba olacağı haberini sindirmeye çalışırken, Pelin'in kafasında yeni planlar vardır.

YALI ÇAPKINI 44.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv'nin resmi YouTube kanalı üzerinden Yalı Çapkını 44.bölüm fragmanı yayınlanmıştır.