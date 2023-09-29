Yalı Çapkını 39.bölüm 3. fragmanı! Yalı Çapkını yeni fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını 39.bölüm yeni fragman izle!

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını son bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını 39.bölüm yeni fragmanı merak konusu oldu. İşte, Yalı Çapkını 39.bölüm 3.fragman!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Nükhet ve Kaya'nın gelişi yalıda hem rekabeti hem de tartışmaları artırır. Nükhet, Halis'e beklenmedik bir açıklama yaparken; Ferit de Nükhet ve Kaya'dan kurtulmak için çareyi Kazım'da arar. Seyran ise ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Yalıda Nükhet kontrolü kolaylıkla ele almış gibidir. Tüm olanların ardından Orhan; yepyeni bir arayışa girer. İfakat, Seyran'la ilgili planını uygulamaya koyar. Akşam Kazım'ın yemeğe gelişi ise gerginliği daha da tırmandırırken, Ferit'le Kaya arasındaki sular durulmaz. İkili arasındaki gerilim beklenmedik bir gelişmeye sebep olur.

YALI ÇAPKINI 39.BÖLÜM 3. FRAGMAN!

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını 39.bölüm 3.fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.