Yalı Çapkını 39.bölüm 2.fragman! Yalı Çapkını yeni fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını 39.bölüm yeni fragman izle!

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını 2.sezonuyla damga vurdu. Yalı Çapkını yeni fragmanı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını yeni fragman yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Nükhet ve Kaya'nın gelişi yalıda hem rekabeti hem de tartışmaları artırır. Nükhet, Halis'e beklenmedik bir açıklama yaparken; Ferit de Nükhet ve Kaya'dan kurtulmak için çareyi Kazım'da arar. Seyran ise ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Yalıda Nükhet kontrolü kolaylıkla ele almış gibidir. Tüm olanların ardından Orhan; yepyeni bir arayışa girer. İfakat, Seyran'la ilgili planını uygulamaya koyar. Akşam Kazım'ın yemeğe gelişi ise gerginliği daha da tırmandırırken, Ferit'le Kaya arasındaki sular durulmaz. İkili arasındaki gerilim beklenmedik bir gelişmeye sebep olur.

YALI ÇAPKINI 39.BÖLÜM 2.FRAGMAN!

Yalı Çapkını 39.bölüm 2.fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını yeni fragmanı henüz yayınlanmamıştır. 39.bölüm 2. fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.