Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragman!

Popüler dizi Yalı Çapkını'nın 37. bölümü izleyicilerle buluştu. Yeni bölüm heyecan verici sahneleriyle, dizi severlerin beğenisine sunuldu. Yeni bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm fragman!

Yalı Çapkını dün akşam yeni sezonuyla izleyicisiyle buluştu. Uzun bir aradan sonra ekranlara gelen Yalı Çapkını, yeni bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını 38.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm izle! konuları araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Yalı Çapkını 38.bölüm fragmanı!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Ferit vurulduktan sonra acil İstanbul'a getirilir. Seyran, Ferit'in yanından ayrılmazken, başta Gülgün olmak üzere herkes Seyran'a çok kızgındır. Ferit'in gireceği ameliyat da risklidir. Suna ise o arbedede Saffet Ağaların evinden kaçmış, Seyran'ın yanındadır ve ona destek olmaktadır. Hatice, Saffet ve Halis Ağa'yla görüşerek daha fazla kaosun çıkmasını engeller ve Saffet Ağa konusunun kapanmasını sağlar. Ferit'le Seyran'ın aşkı engel tanımazken, Kazım da avantajlı duruma geçer ve bu konumdan yararlanır. İfakat; Seyran ve Ferit'in birlikteliğini desteklemek zorunda kalır. Seyran ve Ferit birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yeniden evlenirler. Halis Ağa ise tüm yaşananlardan sonra kızı Nükhet ile torunu Kaya'yı İstanbul'a yanına çağırır.

YALI ÇAPKINI 38.BÖLÜM FRAGMANI!

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv'nin sevilen dizisi geçtiğimiz akşam çarpıcı bir bölümle ekranlara geldi. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncular dahil oldu. Yalı Çapkını yeni bölümü merakla bekleniyor. Yalı Çapkını 38.bölüm fragmanı yayınlanmıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanını Star Tv resmi YouTube hesabından izleyebilirsiniz.