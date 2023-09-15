Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını gelecek hafta fragmanı İZLE! Yalı Çapkını yeni fragman İZLE!

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin son bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Star Tv'nin sevilen dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte, Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı izle!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

YALI ÇAPKINI 38. bölüm FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin gelecek hafta fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.