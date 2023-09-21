YALI ÇAPKINI 38.BÖLÜM 2. FRAGMAN: Yalı Çapkını 38.bölüm yeni fragmanı izle!

Popüler dizi Yalı Çapkını'nın 38. bölümünün ilk fragmanı izleyiciler ile paylaşıldı. Yeni bölümün heyecan verici fragmanı, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Yeni bölüm 2. fragmanı ne zaman yayınlanacağı ise merakla bekleniyor. İşte detaylar...

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını 36. bölümüyle çarpıcı bir sezon finali yapmıştı. Yeni sezona iddialı başlayan dizinin yeni fragmanı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Yalı Çapkını 38.bölüm 2.fragmanı! Yalı Çapkını 38.bölüm yeni fragman! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yalı Çapkını 38.bölüm fragman izleme linki!

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Nükhet ve Kaya'nın gelişi yalıda hem rekabeti hem de tartışmaları artırır. Nükhet, Halis'e beklenmedik bir açıklama yaparken; Ferit de Nükhet ve Kaya'dan kurtulmak için çareyi Kazım'da arar. Seyran ise ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Yalıda Nükhet kontrolü kolaylıkla ele almış gibidir. Tüm olanların ardından Orhan; yepyeni bir arayışa girer. İfakat, Seyran'la ilgili planını uygulamaya koyar.

Akşam Kazım'ın yemeğe gelişi ise gerginliği daha da tırmandırırken, Ferit'le Kaya arasındaki sular durulmaz. İkili arasındaki gerilim beklenmedik bir gelişmeye sebep olur.